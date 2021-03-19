Глава ВТБ рассказал об обреченности биткоина

Москва, 19 марта. Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин уверен, что самая популярная криптовалюта «обречена».

Будущее рынка — за цифровыми валютами стран мира, считает топ-менеджер. Об этом он заявил в ходе онлайн-дискуссии с клиентами Private Banking.

«Цифровые валюты, как биткоин, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены», — добавил Костин.

При этом он отметил, что такие валюты являются «неизбежными», так как цифровым​​​ становится весь мир. Костин напомнил, что ВТБ поддерживает концепцию введения подобной валюты в России.

Ранее эксперт Василий Колташов рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей, что инвесторы в биткоин могут разориться при выборе ошибочной стратегии. Экономист считает, что самую популярную криптовалюту нужно продавать сейчас при условии дальнейшего падения курса.