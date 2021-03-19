Сценарист фильма о русских пленных на Украине Иван Соловьев: Россия своих не бросает

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев, написавший сценарий для фильма «Пункт пропуска», признался ФАН, что главная идея фильма — «Россия своих не бросает» — всегда была с ним.

Доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ в эксклюзивном интервью рассказал об истории создания киноленты про судьбу пленных военнослужащих ВС РФ, а также объяснил, как правильно воспитывать российскую молодежь.

— Иван Николаевич, как вы начали работу над сценарием «Пункта пропуска»? Расскажите об истории сотрудничества с режиссером Верой Соколовой.

— Все началось с того, что мне посчастливилось быть участником событий, показанных в фильме. Это было связано с моей государственной службой. Потом, когда у меня было свободное время, я написал публицистическую книгу «Искушение», где в одной из частей как раз описал историю возвращения двух российских военнослужащих.

Эту книгу я подарил режиссеру Вере Соколовой. Через какое-то время она мне позвонила и сообщила, что одна из частей произведения показалась ей кинематографичной. Это была как раз история о двух военнослужащих. Так получилось, что через некоторое время Вера Владимировна вышла с предложением написать сценарий.

Честно говоря, я никогда до этого не писал сценариев, но режиссер предоставила мне несколько образцов того, как это правильно делается. Я решил, что если я начал заниматься этой историей, то нужно и дальше ей заниматься.

Где-то за три месяца родился сценарий, а в декабре 2019 года мы приступили к съемкам фильма. К сожалению, пандемия коронавируса остановила нас на некоторое время. Слава богу, что мы успели закончить работу над фильмом к семилетию возвращения Крыма!

— Фильм основан на реальных событиях. Видели ли его уже люди, ставшие прототипами для главных героев киноленты?

— Нет еще, у нас был пока только первый показ. Но я могу сказать, что поддерживаю связь с реальными героями. И все три года, что они были в плену, я общался с их мамами, семьями. Конечно, они в курсе производства фильма. Я возил Веру Владимировну к одной из мам, она с ней беседовала — режиссеру ведь всегда надо убедиться в правдивости самой истории.

Но самое главное для нас — это оценки, которые мы получаем от семей. Они выразили огромную благодарность Виктории Тарасовой за роль мамы. Кроме того, они очень благодарили Дениса Майданова за его прекрасные песни к фильму. Я очень надеюсь, что нам удалось сохранить удивительную атмосферу ожидания, надежды и гордости за страну — что мы есть, что мы своих в беде не бросаем.

— Фраза «Россия своих не бросает» лейтмотивом проходит через весь фильм, ее также произносит один из героев. Эта фраза пришли к вам сразу, или вы уже в процессе создания фильма решили, что нужно включить эти слова?

— Эта фраза всегда была со мной. Здесь и не нужно было ничего придумывать, потому что это так и есть на самом деле — «Россия своих не бросает». Это наша историческая, культурная парадигма, поэтому мы в ней живем. Этот момент лишь нужно было подчеркнуть, и уже зритель будет решать, удалось ли нам это сделать.

— Помимо этой идеи, в «Пункте пропуска» вы поднимаете много других насущных проблем: вопрос использования русского языка на Украине, проблему псевдозащитников прав человека, которые активно агитируют в Европе... Вы также сталкиваете полярные взгляды представителей одного поколения.

— Да, это проблема взаимоотношений отцов и детей, воспитания, восприятия действительности молодым поколением. Мы приходим к выводу, что у нас в стране прекрасная, замечательная, добрая молодежь. Как говорит мой герой, нужно только разложить все по полочкам, показать им — и все будет правильно, я уверен.

— Планируется ли показывать фильм в школах, университетах, чтобы как раз помочь молодому поколению разложить все по полочкам?

— Я даже возражать вам не буду. Конечно, сейчас, до получения прокатного удостоверения, мы можем делать любые некоммерческие показы и готовы к этому. Мы с радостью это сделаем для всех, кто нас с открытой душой позовет — и в школах, и в воинских частях. Мы обязательно приедем и все покажем, тем более, если вы говорите, что это будет полезный опыт.

— Вы представляли, что сыграете роль в фильме, когда писали сценарий?

— Нет, я не думал об этом. Вера Владимировна мне предложила попробоваться, но я поставил одно условие — все специалисты должны были посмотреть, как это будет выглядеть. Если бы это выглядело непрофессионально и смешно, то мы бы отказались от этой идеи. Я попробовался, и мне сказали, что я неплохо выгляжу в кадре — так и оставили меня.

Напомним, что премьера фильма «Пункт пропуска» состоялась 19 марта в Доме кино. В основу сюжета киноленты легли реальные события захвата двух российских военнослужащих на пограничном пункте пропуска Службой безопасности Украины. Через три года, в результате беспрецедентных усилий, они были возвращены на Родину.

Автор сценария Иван Соловьев, будучи сотрудником аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, лично участвовал в работе по возвращению россиян домой. Фильм режиссера Веры Соколовой рассказывает трогательную историю о свободе, любви, чести и мужестве. Слоганом «Пункта пропуска» стала фраза «Россия своих не бросает».

В художественном фильме снялись Эммануил Виторган, Николай Добрынин, Михаил Калиничев, Виктория Тарасова, Иван Соловьев, Тимур Ефременков, Михаил Полицеймако и другие актеры.