Политолог Березовец рассказал о последствиях нападок Байдена в адрес России

Киев, 19 марта. Высказывания президента США Джо Байдена в адрес России — это сознательно сделанное заявление, а не экспромт, считает украинский политолог Тарас Березовец.

Своими словами глава Белого дома намекнул на холодную войну между Соединенными Штатами и РФ, отметил эксперт. В дальнейшем следует ожидать ухудшения отношений между странами, добавил Березовец.

«Байден пересек эту «красную линию» сознательно», — уверен Березовец.

Он предположил, что Россия будет давать симметричные ответы, но не против США, а в отношении их союзников. Москва может дестабилизировать позиции Вашингтона через некоторые страны Евросоюза, например, Германию, отметил политолог. Также Березовец назвал отзыв российского посла из Вашингтона «серьезным знаком».

«Однако, не думаю, что в этом американцы будут «зеркалить» и сейчас отзывать своего посла из России», — сказал он.

В военном плане Москва может увеличить контингент в тех районах, где присутствуют российские войска. Также политтехнолог не исключил, что РФ объявит некоторых американских дипломатов персонами нон-грата.

Ранее шведы назвали американского президента дипломатической катастрофой, отметив, что Вашингтон пытается разругаться со всеми странами в мире.