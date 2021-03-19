Спор за финиковый оазис: как Алжир выгоняет марокканцев из района Фигиг



Алжир ввел вооруженные силы на территорию Марокко после сообщений о взрывах в городе Фигиг. Допросив местное население, военнослужащие объявили срочную эвакуацию и потребовали от марокканцев до 18 марта покинуть регион.

Район на востоке страны долгие годы является спорной территорией. Марокканские фермеры на протяжении многих лет работали тут и готовы отстаивать права на дальнейшую эксплуатацию этих мест. Они убеждены, что соседнее государство воспользовалось ситуацией, чтобы присвоить плодородные земли.

Рабат пока никак не отреагировал на произошедшее, а губернатор Фигига, переговорив с жителями, попросил их покинуть дома.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как возник приграничный спор и почему Алжир ввел войска именно сейчас.



Война за границы

Конфликт Алжира и Рабата берет начало во второй половине XX века, когда страны получили независимость после освобождения от французских колонизаторов. Но они не согласовали новые границы, что в результате породило территориальные споры.

Нерешенные вопросы спровоцировали Песчаную войну в 1963 году. Марокко намеревалось захватить регионы Тиндуф и Башар, а соседняя страна — оазис Фигиг, богатый финиковыми пальмами.

Боевые действия длились несколько месяцев и закончились после вмешательства Лиги арабских государств. Заключив ряд соглашений, державы ввели режим прекращения огня. Однако сами территориальные споры так и не разрешили. Граница осталась прежней, что провоцировало хроническую напряженность в отношениях двух стран.





Неудачное соглашение



После безуспешной попытки разобраться военным путем, в 1972 году североафриканские государства прибегли к дипломатическому решению проблемы. Державы договорились о демаркации границ, согласно которой линия проходила через поселение Аль-Аража, примыкающее к горной местности. Среди прочих условий в соглашение внесли пункт, дающий Алжиру возможность в любой момент забрать себе спорные территории.

Позже Рабат посчитал, что черта проведена некорректно и отказался ратифицировать документ.

Местные историки считают, что Марокко допустило халатность, не обратив должного внимания на пункт о возможности Алжира забрать земли. Это привело к тому, что африканские граждане на протяжении десятилетий вкладывали силы в чужие хозяйства.

«Марокканское государство обмануло жителей и фермеров оазиса Фигиг, позволив им годами инвестировать в земли, которые могут отобрать в любой момент, как это происходит сейчас», — написал специалист издания Raialyoum.

Возобновление конфликта



Несмотря на спорное соглашение 1972 года, страны не вступали в прямую конфронтацию. Новый виток противостояния спровоцировала эскалация ситуации в Западной Сахаре.



Фронт ПОЛИСАРИО 14 ноября 2020 года объявил о прерывании перемирия в регионе, обвинив Рабат в нарушении режима прекращения огня. Генсек Брагим Гали подтвердил, что военнослужащие готовятся начать боевые действия.

После громкого заявления прямых атак не последовало. Но на скандал обратило внимание международное сообщество. Позже Соединенные Штаты признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

Решение Вашингтона не удовлетворило Алжир, который выступал за независимость территорий и проведение референдума о самоопределении. Однако публичная позиция республики отличается от ее личных амбиций.

Бывший представитель Марокко в ООН и Великобритании Халил Хиддауи обвинил государство в желании завладеть регионом и разделить Западную Сахару на два субъекта, назвав это «политическим решением».

Алжир воспользовался развитием ситуации и в марте текущего года поставил ультиматум Рабату, потребовав освободить район Фигиг до 18 марта.



Присвоение земель



Объявив о вступлении в силу пункта соглашения 1972 года, алжирские войска вошли в Аль-Аражу.

В ответ фермеры организовали массовый митинг против действий военных. Они призвали властей незамедлительно вмешаться в ситуацию.

«Эти земли находятся в собственности Марокко. Они передавались из поколения в поколение и включают обширные территории, засаженные плодородными пальмами», — заявили демонстранты.

16 марта губернатор города Фигиг провел встречи с владельцами сельских хозяйств. В рамках переговоров они обсудили смягчение последствий и план вывода людей из Аль-Аража.

На ультиматум Алжира отреагировали оппозиционные партии Марокко. Они заявили, что изгнание жителей приведет к дальнейшей «маргинализации» и «вытеснению» всего населения. Антиправительственные фракции сожалеют, что власти не предприняли действий для решения сложившейся ситуации.

За сутки до назначенного срока, 17 марта, местные жители оставили населенный пункт Аль-Аража, «украсив» дома протестными лозунгами.

«Наши предки пожертвовали свою кровь ради освобождения земли Алжира, а сегодня вы узурпируете ее», — написали граждане на одном из сооружений.

Фермеры собрали свое имущество, а Алжир поставил задачу ангажированным СМИ — зафиксировать, как бывшие хозяева покидают поселение.

18 марта в силу вступило решение, согласно которому марокканские граждане не имеют права находиться на территории населенного пункта Аль-Аража.

Наркотики и Западная Сахара

Достоверно неизвестно, почему именно сейчас республика решила выселить марокканцев, которые десятилетиями работали на плодородных землях.

Ряд СМИ утверждает, что на территории Аль-Аража увеличилось производство и распространение наркотиков, и так Алжир решил защитить граждан своей страны от контрабанды запрещенных веществ.

Другие уверены, что ситуация в Аль-Араже — это последствия признания суверенитета Рабата над Западной Сахарой.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года Алжир принял поправки в конституцию. Одна из них касалась области применения вооруженных сил. Теперь президент уполномочен «принимать решение об отправке частей Национальной Народной Армии за пределы страны в случае одобрения данного решения большинством (две трети и более) парламентариев верхней и нижней палат парламента».

Не исключено, что данная поправка связана с районом Фигиг, и ввод войск в Марокко спланирован давно.

Политический аналитик Манар Эслими считает, что взятие под контроль приграничного района — это попытка отвлечь внимание собственных граждан от массовых протестов, направленных на свержение действующего президента Абдельмаджида Теббуна.

Он предположил, что у сложившейся ситуации возможен негативный исход — возобновление боевых действий в свете эскалации насилия.

«События не обнадеживают, и нельзя исключать войну между странами», — заявил он.

Официальные лица Алжира и Марокко сохраняют молчание, пока граждане самостоятельно пытаются интерпретировать неоднозначные события, происходящие на спорных территориях.