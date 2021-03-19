Арзамасова оделась как Джулия Робертс в фильме «Красотка»

Дубай, 19 марта. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова встретила 26-летие в ОАЭ. Ее супруг, фигурист и хореограф Илья Авербух приготовил для любимой насыщенную развлекательную программу.

Утром продюсер ледового шоу украсил просторный номер в отеле множеством разноцветных шариков и цветами. На заправленной кровати 47-летний Авербух оставил подарок для молодой жены, а у зеркала — фруктовый торт. Затем пара отправилась на прогулку на воздушном шаре и поездку по пустыне. Супруги пообедали в аутентичном ресторане под открытым небом, словно настоящие бедуины.

После похода в ресторан Авербух устроил для актрисы поездку на верблюде. Арзамасова поблагодарила животное. Вечером вместе с мужем она посетила феерическое цирковое шоу, участниками которого были исключительно люди — никаких замученных и страдающих зверей на арене. День рождения актрисы завершился в ресторане. Арзамасова повторила для особенного ужина образ голливудской звезды Джулии Робертс. Она надела бежевое платье в белый горох и соломенную шляпку. Точно такой же наряд был на Робертс в культовом фильме «Красотка», передает «Вечерняя Москва».

В последнее время карьера актрисы стремительно идет вверх. Арзамасовой дают главные роли в спектаклях, она часто делится на своей странице в Instagram подробностями закулисья и рассказывает о новых планах.