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«Надо ехать!» Роман Носиков объяснил, ради чего Россия должна участвовать в Олимпиаде

«Надо ехать!» Роман Носиков объяснил, ради чего Россия должна участвовать в Олимпиаде

Не успели мы залепить пластырями раны, полученные в битве за памятники на Лубянке, как подоспел новый повод скрестить все что ни попадя — баталия при Олимпиаде. Воскрес старый спор: ехать или не ехать нашим спортсменам на Игры в Токио?

Мой уважаемый коллега по ФАН Альгис Микульскис написал на этот счет интересную колонку «Не ехать!». В ней он предложил формулу спасения:

«На Россию будут давить. Давить до тех пор, пока она не «прогнется». А она — не прогнется. Значит давить будут всегда. Так есть ли смысл продолжать игру с шулерами, у которых просто физически невозможно выиграть? Поэтому — нет, не ехать! Возможно, есть смысл вспомнить об опыте Игр доброй воли? Но не ехать».

Мне понятны переживания сторонников жестких решений и бойкота Олимпиады. Эти переживания описываются в основах курса «Психология межгруппового взаимодействия». Поясню.

Наши сограждане переживают за важный ресурс — групповой престиж. Депривация части группы, в данном случае российских спортсменов, лишение их групповой символики — российского флага и гимна — создают для оппонентов как бы беспроигрышную ситуацию. Если мы по-прежнему считаем спортсменов частью нашей группы, то их публичная депривация будет депривацией группы в целом. А если мы решим, что лишение символики как бы выводит спортсменов из нашей группы, то в нашу группу вносится раскол. И в том, и в другом случае оппонент достигает значительного выигрыша — он наносит ущерб нашему групповому престижу.

«Надо ехать!» Роман Носиков объяснил, ради чего Россия должна участвовать в Олимпиаде

В этих условиях предложение Микульскиса о возобновлении Игр доброй воли кажется вполне логичным. Однако уважаемый Альгис, на мой взгляд, не полностью оценил пространство глобальной игры. Он полагает, что нынешние санкции WADA — это месть за наше воссоединение с Крымом.

Не могу согласиться с Альгисом. Атака на российский спорт началась до Крымской весны. Все началось еще с шельмования организации Олимпиады-2014 в Сочи. С фотографий двойных унитазов, помните? С распускания слухов о том, что в Сочи не будет снега, и так далее.

Западная пропаганда прилагала невероятные усилия, чтобы убедить болельщиков — ехать на Олимпиаду в Россию не стоит. Почему?

Потому что массовые мероприятия такого масштаба: Олимпиады, чемпионаты мира и так далее — это мощнейший инструмент публичной дипломатии. Направленной не на специфические субъекты политики в виде правительств, МИДов и тому подобного, а непосредственно на граждан. На избирателей в других странах.

И вот что получается. Все СМИ «демократического мира» рассказывают своим гражданам о том, что Россия — отсталая, дикая страна, где медведями травят геев. Затем граждане этих стран едут к нам, и у них с криком «Россия офигенна, братан!» рвется шаблон. После чего они возвращаются домой и рассказывают друзьям и соседям о России нечто восторженное — подразумевающее, что демократически СМИ брешут без стыда и совести.

Могла ли такая ситуация устроить заказчиков антироссийской кампании? Никак не могла.

«Надо ехать!» Роман Носиков объяснил, ради чего Россия должна участвовать в Олимпиаде

Напоминаю, что основной санкцией, наложенной на Россию WADA, является именно запрет на организацию массовых спортивных мероприятий. Издевательство же над нашими спортсменами — это всего лишь дополнительный рычаг, чтобы провоцировать нас на самоизоляцию от международного спортивного движения.

Изоляция России — вот основная цель наших оппонентов в глобальной игре. Все остальное — только инструменты и дополнительные цели, не более.

Второе, на что я хотел бы обратить внимание: WADA, конечно же, воспользовалась ситуацией, но дело в том, что спортивные чиновники России дали ей такую возможность. Если мы посмотрим на протокол опроса наших чиновников в Спортивном арбитражном суде по поводу внесений изменений в базу данных проб российских спортсменов, то от зрелища полной некомпетентности этих чиновников у нас волосы встанут дыбом.

Так почему же мы должны наказывать наших спортсменов вместо того, чтобы наказать тех, кто действительно виноват, — чиновников? Почему мы должны лишать наших спортсменов возможности победить лучших на планете соперников — вместо того, чтобы лишить чиновников возможности портить нам жизнь за наши деньги?

Давайте научимся наказывать не тех, кто ближе, а тех, кто виноват. Это здорово улучшит качество государственной машины России.

В-третьих, мне кажется, что соревноваться нужно уже хотя бы ради такого:

Испытания нам нужны в том числе для того, чтобы узнать себя по-настоящему. Мне кажется, того, что мы узнали о своих спортсменах за последние годы давления и санкций, — должно хватить, чтобы научиться доверять им. Если же мы не можем научиться даже этому — зачем мы тогда вообще нужны?

И последнее.

Каждая выигранная нашими спортсменами медаль — это награда, которую не получат наши оппоненты. И пусть таких медалей у нас будет как можно больше.

Вперед, россияне! Порвите их всех.

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