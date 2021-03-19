«Надо ехать!» Роман Носиков объяснил, ради чего Россия должна участвовать в Олимпиаде

Не успели мы залепить пластырями раны, полученные в битве за памятники на Лубянке, как подоспел новый повод скрестить все что ни попадя — баталия при Олимпиаде. Воскрес старый спор: ехать или не ехать нашим спортсменам на Игры в Токио?

Мой уважаемый коллега по ФАН Альгис Микульскис написал на этот счет интересную колонку «Не ехать!». В ней он предложил формулу спасения:

«На Россию будут давить. Давить до тех пор, пока она не «прогнется». А она — не прогнется. Значит давить будут всегда. Так есть ли смысл продолжать игру с шулерами, у которых просто физически невозможно выиграть? Поэтому — нет, не ехать! Возможно, есть смысл вспомнить об опыте Игр доброй воли? Но не ехать».

Мне понятны переживания сторонников жестких решений и бойкота Олимпиады. Эти переживания описываются в основах курса «Психология межгруппового взаимодействия». Поясню.

Наши сограждане переживают за важный ресурс — групповой престиж. Депривация части группы, в данном случае российских спортсменов, лишение их групповой символики — российского флага и гимна — создают для оппонентов как бы беспроигрышную ситуацию. Если мы по-прежнему считаем спортсменов частью нашей группы, то их публичная депривация будет депривацией группы в целом. А если мы решим, что лишение символики как бы выводит спортсменов из нашей группы, то в нашу группу вносится раскол. И в том, и в другом случае оппонент достигает значительного выигрыша — он наносит ущерб нашему групповому престижу.

В этих условиях предложение Микульскиса о возобновлении Игр доброй воли кажется вполне логичным. Однако уважаемый Альгис, на мой взгляд, не полностью оценил пространство глобальной игры. Он полагает, что нынешние санкции WADA — это месть за наше воссоединение с Крымом.

Не могу согласиться с Альгисом. Атака на российский спорт началась до Крымской весны. Все началось еще с шельмования организации Олимпиады-2014 в Сочи. С фотографий двойных унитазов, помните? С распускания слухов о том, что в Сочи не будет снега, и так далее.

Западная пропаганда прилагала невероятные усилия, чтобы убедить болельщиков — ехать на Олимпиаду в Россию не стоит. Почему?

Потому что массовые мероприятия такого масштаба: Олимпиады, чемпионаты мира и так далее — это мощнейший инструмент публичной дипломатии. Направленной не на специфические субъекты политики в виде правительств, МИДов и тому подобного, а непосредственно на граждан. На избирателей в других странах.

И вот что получается. Все СМИ «демократического мира» рассказывают своим гражданам о том, что Россия — отсталая, дикая страна, где медведями травят геев. Затем граждане этих стран едут к нам, и у них с криком «Россия офигенна, братан!» рвется шаблон. После чего они возвращаются домой и рассказывают друзьям и соседям о России нечто восторженное — подразумевающее, что демократически СМИ брешут без стыда и совести.

Могла ли такая ситуация устроить заказчиков антироссийской кампании? Никак не могла.

Напоминаю, что основной санкцией, наложенной на Россию WADA, является именно запрет на организацию массовых спортивных мероприятий. Издевательство же над нашими спортсменами — это всего лишь дополнительный рычаг, чтобы провоцировать нас на самоизоляцию от международного спортивного движения.

Изоляция России — вот основная цель наших оппонентов в глобальной игре. Все остальное — только инструменты и дополнительные цели, не более.

Второе, на что я хотел бы обратить внимание: WADA, конечно же, воспользовалась ситуацией, но дело в том, что спортивные чиновники России дали ей такую возможность. Если мы посмотрим на протокол опроса наших чиновников в Спортивном арбитражном суде по поводу внесений изменений в базу данных проб российских спортсменов, то от зрелища полной некомпетентности этих чиновников у нас волосы встанут дыбом.

Так почему же мы должны наказывать наших спортсменов вместо того, чтобы наказать тех, кто действительно виноват, — чиновников? Почему мы должны лишать наших спортсменов возможности победить лучших на планете соперников — вместо того, чтобы лишить чиновников возможности портить нам жизнь за наши деньги?

Давайте научимся наказывать не тех, кто ближе, а тех, кто виноват. Это здорово улучшит качество государственной машины России.

В-третьих, мне кажется, что соревноваться нужно уже хотя бы ради такого:

Испытания нам нужны в том числе для того, чтобы узнать себя по-настоящему. Мне кажется, того, что мы узнали о своих спортсменах за последние годы давления и санкций, — должно хватить, чтобы научиться доверять им. Если же мы не можем научиться даже этому — зачем мы тогда вообще нужны?

И последнее.

Каждая выигранная нашими спортсменами медаль — это награда, которую не получат наши оппоненты. И пусть таких медалей у нас будет как можно больше.

Вперед, россияне! Порвите их всех.