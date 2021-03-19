Несуществующая гиперзвуковая ракета США может разрушить Москву только в фантазиях

Британские эксперты подсчитали, что несуществующая американская гиперзвуковая ракета способна за 20 минут долететь и разрушить Москву. К этому времени они добавили еще 10 минут и получили время, необходимое для уничтожения Пекина. Российские военные эксперты объяснили ФАН, что это всего лишь фантазии, так как испытания гиперзвуковой ракеты-убийцы в США даже еще не начались.

Гиперзвуковые фантазии

Британские военные обозреватели заявили, что уже в скором времени США сократит и даже перегонит Россию в сфере создания гиперзвукового оружия. По их словам, на подходе новая американская ракета-убийца, способная развить скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Англичане даже успели подсчитать, что новая разработка за 20 минут уничтожит Москву, а за полчаса — Пекин. Фантазиями назвал эти заявления военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«О каких сверхзвуковых скоростях этой ракеты можно рассуждать? Еще не было даже первого полета! Заявлять по этому поводу можно что угодно. Можно вообще заявить, что не 20, а 50 махов достигнет эта ракета, кто им мешает это говорить?» — задает вопрос эксперт Мураховский.

Оптимизм представителей Туманного Альбиона вызвало заявление руководителя программы ВВС США, бригадного генерала Хита Коллинса. В опубликованном от его имени пресс-релизе говорилось, что «первый испытательный полет ракетоносителя будет осуществлен в течение следующих 30 дней, после чего до конца года мы рассчитываем провести еще несколько дополнительных испытаний ракетоносителя и комплексных тестовых полетов». Военный эксперт, заместитель ответственного редактора «Независимого военного обозрения» Владимир Гундаров считает, что в этом заявлении бригадный генерал Коллинс только подтвердил значительное отставание США от России в области гиперзвукового оружия.

«Американский бригадный генерал Хит Коллинс не открыл ничего нового, он лишь озвучил тот этап работ, который нами уже давно пройден. США устами своего генерала еще раз подтвердили, как далеко ушла Россия в сфере разработок и внедрения гиперзвукового оружия, и что Америка и Пентагон в частности находятся далеко позади российских военных», — утверждает военный эксперт.

И вновь о «супер-пупер ракете»

Что же касается самой американской ракеты, то, по мнению российских военных экспертов, речь может идти о той самой «супер-пупер ракете», как ее называл еще бывший президент США Дональд Трамп — изделии AGM-183A. Этот проект в США обозначен как «оружие быстрого реагирования воздушного базирования» — Air-Launched Rapid Response Weapon, или ARRW.

Примечательно, что работы по созданию этой гиперзвуковой ракеты начались еще в 2018 году, когда компания Локхид получила от военного ведомства США почти полмиллиарда долларов на ее разработку. Но дальше программа забуксовала. По мнению Виктора Мураховского, американцам срочно пришлось вносить изменения в техническое задание, так как к этому времени стали известны характеристики российской гиперзвуковой ракеты.

«Базовая ракета семейства AMG-183 начала создаваться еще три года назад. Потом под влиянием технических достижений России техзадание было переформулировано, характеристики ракеты, соответственно, поменялись, сама ракета получила к номеру индекс «А». Так что история ее разработки очень непростая, и пока не видно, чтобы хотя бы забрезжило завершение работ над ней», — объясняет главный редактор журнала «Арсенал Отечества».

Из-за постоянно меняющихся желаний американских военных до сих пор неизвестны точные характеристики AGM-183A. Есть только общая информация. Согласно ей, она представляет собой аэробаллистическую ракету с, вероятно, отделяемой боевой частью. Разгон блока до требуемых скоростей будет обеспечивается твердотопливным двигателем ракеты.

Очередная попытка Пентагона

По разным оценкам, длина AGM-183A не превысит семи метров. Стартовая масса ее составит порядка двух тонн. Известно, что ракета будет способна преодолеть расстояние до 800 километров. Военный эксперт Виктор Мураховский уверен, что это лишь расчетные данные, которые не стоит воспринимать всерьез.

«Пока высока степень неопределенности, поскольку полета не было, полетные испытания только должны начаться. То есть до завершения всех испытаний неизвестно сколько времени пройдет. Тем более, как они пойдут, тоже предсказать невозможно! Да и этот испытательный полет американцы уже откладывали два или три раза», — объясняет собеседник ФАН.

Проект по созданию AGM-183A ARRW — это уже не первая попытка американского военного ведомства разработать гиперзвуковое оружие. В Пентагоне было несколько подобных проектов, но ни один из них не вышел из стадии испытаний. В этот раз разработчики уже официально заявили, что будут готовы предоставить заказчику готовое изделие уже в следующем году, в чем Виктор Мураховский сильно сомневается.

«Очень трудно прогнозировать там, где передний край науки и техники, это что касается гиперзвука. Да и не все новые образцы вооружения попадают в войска, — объясняет военный эксперт. — Достаточно вспомнить разработки, которые вели и СССР и в США по созданию самолетов с ядерным двигателем, их начинали делать, но самолеты эти так в вооружении и не появились».

Но даже если гипотетически представить, что очередная попытка США создать гиперзвуковое оружие закончится успехом, и Пентагон получит «супер-пупер ракету», это не означает, что Россия станет для этого оружия легкой мишенью. Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов утверждает, что российские комплексы ПВО уже сегодня способны обнаружить и уничтожить гиперзвуковые цели.

«Гиперзвуковой ракеты у американцев еще нет, но наши средства ПВО уже отрабатывают тактику противодействия им на гиперзвуковых мишенях. Наши комплексы С-400, С-300В4 и на подходе С-500 уже могут работать по перспективным гиперзвуковым разработкам американцев», — считает Юрий Кнутов.

Что же касается высказываний как британских военных обозревателей, так и представителей Пентагона, то российские эксперты советуют отнести их к разряду заявлений для прессы и протокольных намерений. Американские гиперзвуковые ракеты, обладающие фантастической скоростью, существуют лишь в фантазиях, утверждают они.