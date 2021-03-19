Разработчики Telegram рассказали о новой функции мессенджера

Москва, 19 марта. Возможность создавать голосовые чаты с неограниченным количеством слушателей появилась в Telegram, сообщили в блоге мессенджера.

Ранее голосовые чаты были доступны только в группах. Теперь их можно сохранять в виде подкастов, а в списке участников появились их биографии.

Разработчики объяснили, что слушатели даже могут «поднимать руку» для участия в обсуждении, а спикеры, в свою очередь, имеют возможность подключаться к чату от имени своих каналов. Таким образом беседы в прямом эфире могут слушать миллионы пользователей.

«Благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией», — отмечается в сообщении.

Пригласительные ссылки, которые теперь могут создавать администраторы публичных каналов и групп, сразу открывают голосовой чат. Также появилась возможность создавать отдельные ссылки для спикеров и слушателей.

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