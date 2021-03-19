Хозяин за пса: британец прокусил охраннику ухо за требование надеть на питомца поводок

Лондон, 19 марта. Британец и его пес напали на охранника поезда за отказ посадить их в салон. Страж порядка требовал надеть на собаку поводок, что шло в разрез с планами пассажира и его друга.

Охранник поезда на станции Апхолланд недалеко от Ливерпуля потребовал, чтобы хозяин собаки надел на животное поводок. Когда хозяин пса отказался выполнять это требование, охранник запретил им посадку в салон поезда. Тогда храбрый пес вцепился в ногу блюстителю порядка, а хозяин спустя какое-то время укусил охранника за ухо. О нечеловеческих страстях и правах животных сообщает Mirror.

По словам сотрудников охраны железнодорожной станции, в результате несчастный служащий оказался укушенным и собакой, и ее хозяином. Прежде чем впиться охраннику в ухо, мужчина как следует ударил его кулаком. Британец также схватил жертву за голову и угрожал вырвать служащему глаз, если он не посадит их с псом в поезд.

Когда история приняла необратимый оборот, а полиция вот-вот должна была прибыть на место происшествия, агрессивный пассажир сбежал со станции. В настоящий момент полицейские ищут сбежавшего англичанина, для чего распространили фоторобот нападавшего. Представитель Британской транспортной полиции обратился ко всем соотечественникам с просьбой поделиться любой информацией, которая могла бы помочь в расследовании этого резонансного дела.

На тот случай, если англичане побоятся открыто рассказать, что именно они были свидетелями дебоша, в Британии предусмотрен специальный анонимный сервис Crimestoppers. Сообщая через такую платформу о совершенных правонарушениях, человек гарантирует себе полную анонимность и конфиденциальность личных данных.

Экстренные службы Великобритании в последнее время фиксируют участившиеся случаи нападения собак на людей. Эпизод в поезде произошел спустя несколько недель после того, как трехлетняя девочка была растерзана собакой во время ужасного нападения в Бирмингеме.