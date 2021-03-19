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Лукашенко назвал достойных кандидатов на пост президента Белоруссии

Лукашенко назвал достойных кандидатов на пост президента Белоруссии

Минск, 19 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для новых выборов главы государства есть достойные кандидаты.

Белорусский лидер обратил внимание на своего помощника по Гродненской области и губернатора. Именно они входят в число достойных кандидатов на пост президента республики, отметил Лукашенко. Политик пообещал согражданам других руководителей и попросил «набраться терпения».

Лукашенко призвал белорусов держаться своей земли и подчеркнул, что сейчас страна живет «не хуже других».

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