Норкин подколол экспертов в студии НТВ словами о лесбиянках во время обсуждения Twitter

Москва, 19 марта. Телеведущий политического ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин привлек внимание гостей и призвал «вернуться к лесбиянкам». Эксперты бурно дискутировали про работу Twitter.

Участники программы Норкина обсуждали необходимость блокировки соцсетей за нарушение законодательства РФ. Речь идет, в частности, о популярной сети микроблогов Twitter. Эксперты превратили дискуссию в жаркий спор. Норкин предложил поговорить о блокировке противоправного контента самой соцсетью. Телеведущий имел в виду материалы откровенного характера. Журналист провокационной колкостью предложил спикерам обсудить подтему.

«Вернемся к лесбиянкам», — объявил ведущий.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов одобрил идею. Однако Норкин попросил его подождать. Гости в студии посмеялись и продолжили говорить про Twitter.

Роскомнадзор ранее призвал соцсеть удалять незаконный контент со страниц пользователей. Ведомство обратилось с таким требованием в связи с публикацией неприемлемых материалов, которые в свободном доступе находятся в Twitter. РКН подтвердил, что соцсеть игнорирует соответствующие запросы.