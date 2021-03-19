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Спасатели приступили к разбору завалов после обрушения стены здания в Сальске

Спасатели приступили к разбору завалов после обрушения стены здания в Сальске

Сальск, 19 марта. Сотрудники МЧС начали разбирать завалы после ЧП в Ростовской области. Там обрушилась стена неэксплуатируемого здания.

Ранее специалисты проводили работы по поиску тел двоих погибших, которые спустя несколько часов после обрушения были извлечены из-под завалов. Жертвами ЧП оказались два выходца из Донбасса, сообщал источник ФАН в экстренных службах. Личности погибших установлены. Ими оказались Геннадий Б. и Александр К., приехавшие в Россию 16 марта, они официально пересекли границу России.

Стена здания рухнула на Морском переулке, 1 в Сальске. Здание не эксплуатировалось, имеет два этажа. На месте работали более 30 человек и 12 единиц техники.

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