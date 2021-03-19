В Китае рассказали о неожиданной реакции РФ на планы Японии «силой захватить» Курилы

Пекин, 19 марта. Заявления о планах Токио использовать силу в отношении Курильских островов не остались без внимания РФ. Неожиданный ответ Москвы привлек китайских аналитиков.

Сотрудничество Токио и Вашингтона с каждым годом набирает обороты. Недавно стало известно, что Япония дала разрешение на размещение внутри страны американских военных баз. Такие действия становятся сигналом о высокой степени влияния США на внешнюю политику государства. Американское воздействие также имеет место и на отношения Токио с Москвой, полагают обозреватели китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».

Аналитики также отметили, что Вашингтон опасается внушительных возможностей российских войск, поэтому ему выгодно подпитывать искусственное напряжение между РФ и Японией в Тихом океане.

«Соединенные Штаты боятся российской армии, имеющей большое количество современной техники. Более того, справиться с маленькой Японией российским военным не составит большого труда», — добавили эксперты.

Заявления японской стороны о возможности «захватить силой» Курильские острова не остались без внимания России. Москва сделала неожиданный ход в ответ.

«Российские ВКС отреагировали на высокомерное заявление Японии, направив девять военных самолетов для работы в воздушном пространстве Японского моря, в том числе над спорными островами», — констатировали в Sohu.

Такая жесткая реакция заставила Японию замолчать, резюмировали авторы.

Недавно сообщалось, что в японском государстве предложили отрезать Курильские острова от остальной части России, а также заблокировать подходы к ним для российского ВМФ.