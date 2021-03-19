Суд арестовал жительницу Самарской области за убийство малолетней дочери

Самара, 19 марта. Правоохранители задержали женщину, которая задушила шестилетнюю дочь. Против нее возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 17 марта в одном из домов села Новое Усманово. По предварительной версии, 42-летняя женщина в ссоре набросила на девочку подушку и задушила ее. Мотивом могло стать чрезмерное времяпрепровождение девочки в соцсетях, что не устраивало родителя.

Следователями устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося. Суд возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Мужчину заподозрили в убийстве сына, сообщал сайт 360tv.ru. Тело мальчика с признаками насильственной смерти было найдено в квартире отца.