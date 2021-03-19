Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Суд арестовал жительницу Самарской области за убийство малолетней дочери

Суд арестовал жительницу Самарской области за убийство малолетней дочери

Самара, 19 марта. Правоохранители задержали женщину, которая задушила шестилетнюю дочь. Против нее возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 17 марта в одном из домов села Новое Усманово. По предварительной версии, 42-летняя женщина в ссоре набросила на девочку подушку и задушила ее. Мотивом могло стать чрезмерное времяпрепровождение девочки в соцсетях, что не устраивало родителя.

Следователями устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося. Суд возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Мужчину заподозрили в убийстве сына, сообщал сайт 360tv.ru. Тело мальчика с признаками насильственной смерти было найдено в квартире отца.

Новости партнеров