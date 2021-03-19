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Нейробиологи из США выяснили, как мозг человека принимает решения

Нейробиологи из США выяснили, как мозг человека принимает решения

Вашингтон, 19 марта. Сотрудники университета Питтсбурга, штат Пенсильвания США, выяснили, каким образом человеческий мозг принимает решение.

Они решили определить последовательность действий мозга для принятия решения. А также определить, какие сигналы он принимает. Оказалось, что решающим фактором является неопределенность.

Если речь идет об обучении и дальнейшем вознаграждении, то здесь важную роль играют дофаминовые нейроны. Это своеобразные паттерны активности. Интересно, что редкие и более дорогие награды имеют большее воздействие на мозг, чем частые и менее значительные. В первом случае они вызывают ощутимые дофаминовые реакции.

Ученые Курчатовского института разработали элемент компьютерной памяти на основе нейросети. Он функционирует как обычный человеческий мозг.

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