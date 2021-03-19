Врачи оценили шансы на выздоровление убийцы адвоката в Уфе

Уфа, 19 марта. Выживший после попытки суицида убийца адвоката из Уфы по-прежнему находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации республиканской клинической больницы Башкирии.

По словам источника ФАН в медицинский кругах, врачи полагают, что у него есть шанс остаться в живых, несмотря на то, что он попытался покончить с собой.

Мужчина подозревается в убийстве своего оппонента по судебному спору. По данным следствия, 17 марта он напал на адвоката в центре Уфы недалеко от Арбитражного суда республики. Сначала он жестоко избивал свою жертву, а потом достал нож и несколько раз ударил человека ножом, после чего сбежал. Поводом для драки, по предварительным данным, стало судебное разбирательство.