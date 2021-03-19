Антимасочница устроила дебош в калифорнийском такси из-за просьбы надеть СИЗ

Сакраменто, 19 марта. Антимасочница из Калифорнии сорвала с таксиста СИЗ (средство индивидуальной защиты) и кашлянула ему в лицо. Также водитель подвергся расистским оскорбительным высказываниям.

Арна К. была помещена в окружную тюрьму Сан-Франциско за попытку ограбления и за нападение на нанятого водителя транспорта, а также за нанесение ему побоев и нарушение антикоронавирусных ограничений. Оказалось, что 24-летняя американка кашляла в лицо таксисту, сорвав с него маску, и вела себя крайне агрессивно. О дебоше в калифорнийском такси сообщает Daily Mail.

По информации сотрудников правоохранительных органов, пострадавшим водителем такси стал выходец из Непала Субхакар Хадка, который переехал в США восемь лет назад, чтобы материально поддержать свою семью. Непалец утверждает, что ссора началась, когда он попросил пассажирку надеть медицинскую маску.

«Я никогда не говорил им ничего плохого, я никогда не ругался, меня так не воспитывали. Я не бью людей, я не воспитан таким образом», — сокрушался таксист.

После начала конфликта водитель предложил барышне заехать на заправку, чтобы она купила маску. В этот момент девушка начала оскорблять Субхакара, в том числе расистскими выражениями. Кроме того, дебоширка распылила перцовый баллончик внутри машины.

«Вы, ребята, животные, чтобы так обращаться с другими людьми. Поскольку вы родились и выросли здесь, в Соединенных Штатах, не думайте, что другой человек менее человечен», — обратился непалец к своим пассажирам.

По словам таксиста, наиболее агрессивно себя вела именно Арна К., а ее спутницы просто смеялись над происходящим и изредка добавляли свои ругательства. Мужчина уверен, что если бы у него была кожа другого цвета, они бы не посмели с ним так обращаться.

Владелец компании, осуществлявший перевозки, выплатил непальцу 120 долларов компенсации. Скандальная американка в итоге оказалась высаженной на улицу, причем в одном нижнем белье. За это дебоширка попыталась подать на Субхакара Х. в суд, поскольку такое поведение, по ее мнению, могло быть для девушки потенциально опасным. Агрессивная пассажирка внесла залог и была освобождена до предстоящей даты суда.