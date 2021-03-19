Воспитанники детдомов Владимирской области получили подарки от посла ОАЭ в РФ

Владимир, 19 марта. Чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мухаммед Ахмед Аль Джабер посетил детские дома во Владимирской области.

Вместе с заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Александром Венедиктовым и губернатором Владимиром Сипягиным высокий гость побывал в трех детских домах — карабановском, покровском и владимирском. В каждое учреждение привезли подарки — сладости, планшеты и одежду, пишут «Владимирские ведомости».

Например, воспитанникам покровского детдома посол ОАЭ подарил интерактивную песочницу. А от губернатора получил подарок именинник Сергей Бубнов, которому исполнилось 12 лет.

«У каждого из вас есть свои таланты. А мы создадим все условия для их развития», — заявил Сипягин.

Мухаммед Ахмед Аль Джабер, в свою очередь, пообещал и в дальнейшем не оставлять без внимания детские дома региона. Он напомнил, что ОАЭ и Россию связывают дружеские и доверительные отношения, а сотрудничество и помощь таким учреждениям обязательно будет продолжаться.

Еще 120 квартир для сирот до конца января 2022 года намерены построить Власти Марий-Эл. Отмечается, что обеспечение сирот жильем является важным направлением работы местных властей.