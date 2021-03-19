Лора Квинт назвала главную общую черту Валерия Леонтьева и Надежды Бабкиной

Москва, 19 марта. Народные артисты России Надежда Бабкина и Валерий Леонтьев, родившиеся в один день с разницей в год, имеют много общего. В частности, оба они за годы творческой деятельности не растеряли свою интеллигентную аудиторию. Об этом ФАН заявила композитор, поэт-песенник Лора Квинт.

Известная пианистка через ФАН поздравила артистов с днем рождения. Надежде Бабкиной исполнилось 71 год, а Валерию Леонтьеву — 72.

«Сегодня — 19 марта! День, который я всегда помню. День, который у меня всегда в сердце. Потому что в этот день родились два моих судьбоносных артиста — Надежда Бабкина и Валерий Леонтьев. Вот такое удивительное совпадение!» — выразила радость Квинт.

Собеседница ФАН отметила, что Бабкина восхищает ее: артистка давно всего достигла, в том числе создала театр «Русская песня», в котором идут замечательные музыкальные и драматические спектакли, где почитают за честь играть самые популярные российские артисты.

Леонтьева же Лора Квинт назвала человеком, который не может жить без сцены и без своего зрителя. Композитор уже успела поздравить певца лично.

Поздравительные звонки, по ее словам, стали поступать Леонтьеву с полуночи. Она также рассказала ФАН, что на днях побывала на концерте Леонтьева в Красногорске, который предварял выход нового альбома певца «На крыльях любви». Квинт выразила восхищение программой и выступлением артиста, который уже около 40 лет на сцене.

По словам Квинт, главное, что объединяет этих двух людей, — любовь к публике.

«Старая, еще дореволюционная поговорка была: «Публика — дура», — вспомнила Лора. — Так вот, я люблю артистов, для которых публика всегда умная. Для этих артистов не бывает глупой публики».

Она добавила, что оба артиста, несмотря на многолетний творческий путь на эстраде, не растеряли свою аудиторию — интеллигентную публику, которая не только ценит песенный жанр, но и разбирается в хороших стихах и в хорошей музыке.

Собеседница ФАН подтвердила, что Бабкина и Леонтьев много лет дружат. Она назвала день рождения артистов «праздником всех друзей».

«Дай бог им долгих-долгих лет сценической жизни и каждодневного счастья! Иногда так не хватает чудес! Пусть каждый день будет для них радостным чудом, потому что они нам дарят чудо своего таланта и своего творчества», — пожелала своим друзьям Лора Квинт.

Почитателям же творчества Бабкиной и Леонтьева Лора пожелала здоровья.

Квинт написала для Надежды Бабкиной несколько мелодий, в частности песни «Ах, мама-маменька» на слова Николая Денисова и «Некошеный луг» на стихи поэта Владимира Кострова.

Песня «Я просто артист», написанная Квинт, дала название концертной программе Валерия Леонтьева, с которой он объехал всю страну в 1983 году, и студийному альбому, который был издан в 1988 году.

Ранее пресс-атташе Надежды Бабкиной сообщил ФАН, что певица отказалась от всех интервью в свой день рождения, потому что этот год для нее прошел как «день сурка». А в декабре, после пластической операции Леонтьева, фанаты перепутали его с Бабкиной.