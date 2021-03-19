Капитан первого ранга объяснил, почему НАТО целую неделю не может найти «Варшавянку»

Противолодочные силы НАТО уже неделю не могут обнаружить российскую «черную дыру» в Средиземном море. Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН объяснил, западные военные не могут найти дизель-электрическую подводную лодку проекта «Варшавянка».

Накануне несколько иностранных СМИ сообщили, что группа кораблей альянса после контакта начала поиск российской дизель-электрической субмарины Б-237 «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка». В публикациях говорилось, что в США озабочены происходящим, поскольку уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания западных военных. В свою очередь источник РИА Новости сообщил, что исчезнувшая с радаров Альянса подлодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» находится на связи и передает информацию командованию.

«Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку «Ростов-на-Дону». Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с «Ростовом-на-Дону», — рассказал собеседник агентства.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, почему НАТО целую неделю не может найти «Варшавянку». По его словам, не зря сами западные военные называют российскую субмарину данного проекта «черной дырой».

«Российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» получила свое название не просто так. Она была получила свое название в честь почившего Варшавского договора. В свою очередь военные НАТО прозвали нашу субмарину «черной дырой» в океане, поскольку она обладает выдающимися характеристиками. Изначально подводные лодки данного проекта были вооружены только торпедами, но теперь их еще стали оснащать ракетными комплексами «Калибр». Все это позволяет говорить, что подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» — одна из лучших субмарин мира. Поэтому «Ростов-на-Дону» эффективно выполняет поставленные задачи в Средиземном море», — сказал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса также назвал исчезновение подлодки «Ростов-на-Дону» с радаров Североатлантического альянса хорошим подарком в честь Дня моряка-подводника, который отмечается в РФ каждый год 19 марта.

«Замечу, что семидневные поиски «Ростова-на-Дону» противолодочными силами НАТО не увенчались успехом, и это их сильно раздражает. Почему? Да потому что в боевых условиях это означало бы, что все они были бы потоплены. Этот момент очень сильно озадачил стратегов НАТО, поскольку они считали, что подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» не способна просто исчезнуть. Сегодня такие субмарины поступают на вооружение и Тихоокеанского флота. Это также заставит американцев призадуматься, поскольку они долгое время считали, что они имеют полное право безраздельно хозяйничать в Тихом океане. Кроме того, сегодня в России отмечается День моряка-подводника. Поэтому исчезновение подлодки «Ростовом-на-Дону» с радаров НАТО — это лучший подарок к профессиональному празднику», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что британские обозреватели назвали главное оружие армии Соединенных Штатов против России. Речь идет об американской гиперзвуковой крылатой ракете AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).