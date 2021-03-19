Оппозиционные актеры, снявшиеся в последних фильмах на господдержке

Москва, 19 марта. В последнее время молодые российские актеры ввели в моду ругать Россию, наше общество, режим. Однако многие из них продолжают сниматься в фильмах, которым оказывает поддержку Фонд кино, учрежденный Правительством России. То есть люди буквально рубят сук, на котором сидят, и ругают людей, которые платят им деньги за лицедейство, причем деньги хорошие, обеспечивающие не просто безбедное существование, а вполне богатое. ФАН выяснил, в каких проектах, финансируемых государством, снялись домашние оппозиционеры.

Павел Табаков считает нашу страну отсталой, а общество дремучим. По мнению сына великого актера, для наших людей важнее всего дешевая водка, а слово «патриотизм» для него сравни ругательству. В 2020 году поддержку Фонда кино получил фильм «Декабрь» — проект о последних пяти днях жизни Сергея Есенина. В дримкасте был заявлен Павел Табаков. Бюджет — 250 миллионов плюс 70 на рекламу. Ранее Павел снимался в телесериале «Екатерина» (с Александровой в главной роли), который создавался при поддержке Минкульта. Актер презирает россиян, но не стесняется существовать на их деньги. Кстати, в недавнем интервью он очень радовался возвращению в театр, который является бюджетным учреждением.

Семен Трескунов призывал всех выйти на несогласованные митинги в поддержку Навального. По его словам, выходил сам. После того, как Никита Михалков пожурил актеров: мол, снимаетесь на деньги государства, а сами его развалить пытаетесь, Трескунов обиделся, вызвал режиссера на дуэль. Актер сказал, что озвучивать гонорары нельзя. Он сыграл главную роль в только что вышедшем фильме «РашнЮг», который финансировался Фондом кино.

Александра Бортич не может внятно объяснить, что ей не нравится в России. Словарный запас актрисы слишком мал, чтобы донести до народа, кого она боится и почему. Артистка отметилась в одной из главных ролей в «Викинге». Бюджет — 1,25 миллиарда рублей, 100% невозвратных денег. Бортич играла также в фильме «Миллиард», получившем господдержку, и еще многих других.

Напомним, ранее Никита Михалков озвучил гонорары актеров, которые поддерживают оппозицию, — 200 тысяч рублей за съемочный день. Мэтр отечественного кинематографа напомнил им, что первое, что рухнет в случае развала государства, — это кинематограф.