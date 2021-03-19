Первая женщина-президент официально возглавила Танзанию

Додома, 19 марта. Вице-президент Танзании Самиа Хасан Сулуху официально заняла пост главы государства.

В президентской резиденции в Дар-эс-Саламе политик приняла присягу в присутствии министров и бывших глав африканской страны. После церемонии Сулуху выступила с небольшой речью, пообещав защищать и соблюдать конституцию республики. Она призвала народ объединиться и забыть о разногласиях, чтобы «построить новую Танзанию».

Самиа Сулуху будет руководить государством до окончания срока президентства ныне покойного Джона Магуфули — до 2025 года. Согласно основному закону страны, в случае смерти главы республики на его пост назначается вице-президент.

Самиа Хасан Сулуху родилась в Занзибаре. Она строит политическую карьеру последние 20 лет: ранее занимала несколько министерских постов, а с 2015 года работала вице-президентом при правлении Магуфули.

В среду, 17 марта, именно Сулуху выступила по телевидению и объявила о смерти президента. Магуфули скончался в возрасте 61 года. Причину смерти не уточнили, но предположительно, ею стал COVID-19 и вызванные им осложнения.