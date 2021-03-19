Администрация Вольска разбирается, почему мужчина принес тещу за пенсией

Саратов, 19 марта. Посетить отделение Почта Банка для подтверждения личности потребовалось 74-летней пенсионерке. Сделать это самостоятельно она не могла, потому что у нее перелом шейки бедра со смещением.

По сообщению местного информагентства, женщине было необходимо взять справку о том, что ее пенсия поступает именно на карту, которая была заблокирована по судебному приказу. Причиной такого решения стал долг по непогашенному кредиту ее сына, погибшего пять лет назад.

Зять пенсионерки рассказал, что на сайте банка указана возможность пригласить специалиста на дом. Однако в такой услуге почему-то было отказано. На транспорте, выделенном центром социального обслуживания Энгельсского района, женщину доставили в отделение Почта Банка на площади Ленина в центре города. Оказалось, что кнопка вызова для помощи инвалидам не работает. В конце концов, женщину занесли в офис, поставили носилки на стулья, сфотографировали и выдали распечатку операций по карте.

По данным источника ФАН во властных структурах региона, ответственность за этот случай должна лежать на сотрудниках банка, которые отказались дистанционно обслуживать пенсионерку.

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