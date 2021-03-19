Число жертв взрыва в Химках растет. События дня. ФАН-ТВ

Число жертв взрыва в Химках растет Число жертв в результате взрыва бытового газа в Химках растет. Из-под завалов в девятиэтажке извлекли тело еще одного погибшего. Ранее спасатели сообщили о гибели трех жильцов дома, в том числе трехлетнего мальчика и его отца. Еще четверо, в том числе подросток, получили травмы. Под завалами могут находиться и другие пострадавшие. В МЧС сообщили, что для устранения последствий катастрофы привлечены 57 человек и 15 единиц спецтехники, бригады скорой помощи, санитарная авиация. Напомним, взрыв на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома прогремел в пятницу утром, после чего вспыхнул пожар в пяти квартирах. Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами, повреждены балконы и выбиты стекла. Рассматриваются две версии трагедии — неисправность газового оборудования и утечка газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прибывший на место взрыва губернатор Московской области Андрей Воробьев дал команду выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших, а также максимально быстро восстановить дом.

Эрдоган назвал недопустимыми заявления Байдена о Путине Заявление главы Белого дома в адрес российского президента без преувеличения шокировало весь цивилизованный мир. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел недопустимыми высказывания американского лидера Джо Байдена о Владимире Путине. «Сделанное Байденом заявление о Путине неприемлемо для главы государства. Это не то заявление, которое можно принять и проглотить», — цитирует Эрдогана Hurriyet. При этом турецкий лидер высоко оценил ответ Путина на слова Байдена, назвав его роскошным. По мнению Эрдогана, российский президент сделал то, что было необходимо. Накануне 46-й американский президент оскорбительно отозвался о главе российского государства и заявил, что Москва должна «заплатить» за мифическое «вмешательство» в американские выборы, которое Вашингтон с завидным упорством и совершенно бездоказательно нам приписывает. При этом на предложение Владимира Путина провести совместную видеоконференцию, Джо Байден промолчал.