«С днем рождения нас»: Ольга Арнтгольц назвала имя своего сына

Москва, 19 марта. Не так давно сестры Татьяна и Ольга Арнтгольц стали мамами. Близняшки-актрисы написали об этом в Instagram. Интересно, что их дети появились с разницей в 20 дней. Сначала свет увидел сын Ольги — Лев, а затем и наследник ее сестры Татьяны, его назвали Даниил.

«Самые дорогие браслеты на земле, самые дорогие подарки... С днём рождения нас», — подписала публикацию Ольга Арнтгольц.

Подписчики звезд порадовались за сестер.

«Поздравляем вас!!! Здоровья, успехов в работе и долгих лет жизни. Божьих Благословений», — прокомментировали фотографию подписчики.

Обе сестры уже были замужем и, соответственно, пережили разводы. У Татьяны разошелся по швам брак с актером Иваном Жидковым, это случилось в 2013 году. Дочь Мария всегда может общаться с отцом и братиком, сыном Жидкова от Лилии Соловьевой.

«Не нужно делать трагедию из моего развода. Обычная ситуация, в которой оказываются многие пары. Вот и мы тоже. Возможно, виноват кризис пяти лет, который мы не смогли преодолеть», — комментировала ранее ситуацию Татьяна.

Но Татьяне не долго пришлось «куковать» одной, и вскоре она встретила свою любовь в лице актера Марка Богатырева. Пара долгое время не афишировала свои отношения. В 2020 году звездная пара наконец зарегистрировала свои отношения, а в этом году они стали родителями. Для Богатырева новорожденный Даниил стал первенцем.

У Татьяны также есть 11-летняя дочка Маша от актера Ивана Жидкова. Ольга помимо Льва воспитывает еще и ребенка от первого брака — семилетнюю дочку Анну, отец которой актер Вахтанг Беридзе, и четырехлетнего Акима от режиссера Дмитрия Петруня. Родители сестер живут в Калининграде, актрисы часто посещают малую родину, чтобы повидаться с родными.