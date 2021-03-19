Оппозиционные мундепы разочаровали москвичей

Оппозиционные депутаты Москвы, которые осенью 2017 года получили к некоторых районах большинство голосов, полностью разочаровали своих избирателей. По их словам, работать они не только не хотят, но и не умеют. Фактически ни одно обещание не было выполнено, но при этом никто не обделил себя вознаграждениями за «упорный труд». ФАН решил разобраться, чем же так насолили депутаты москвичам за три с половиной года своей «работы».

Всем уже давно известно, что Красносельский район Москвы стал одним из самых оппозиционных, а возглавил его один из самых известных бездельников — Илья Яшин. Что же успел Илья Валерьевич сделать для своих жителей за три с половиной года? Аппаратом совета депутатов муниципального округа Красносельский за три с половиной года проведено восемь госзакупок. Из них четыре — услуги по аренде легковых автомобилей с водителем для нужд администрации. По словам Ильи Валерьевича, это социальное такси для жителей района. На деле — снял несколько роликов для пиара, и все. ФАН уже писал, что социальное такси — это специально оборудованный автомобиль, который подходит для людей с ограниченными возможностями и для многодетных семей. Арендованные Яшиным машины были обычными легковыми, где нельзя разместить инвалидную коляску, и без детских сидений.

Одна закупка — карточки для метро для депутатов. Еще две — на издание печатной продукции, а проще: своей оппозиционной газеты, к району не имеющей никакого отношения. Из-за нее было много споров с Роскомнадзором, так как она не была зарегистрирована как СМИ. И лишь одна закупка в 2019 году касалась организации праздников для жителей районов. Для примера — при предыдущем «режимном» совете депутатов за два года проводилось по 10 закупок, большинство из них — организация праздников. За это время было выписано 14 поощрений для депутатов — по 60 тысяч рублей. И столько же для Яшина, в среднем размере 100–110% оклада, это более 100 тысяч рублей каждый раз.

За это время Яшин более 60 суток провел под административным арестом за организацию и участие в несогласованных собраниях. Последний арест был совсем недавно — после митинга в поддержку осужденного за уголовное преступление Алексея Навального. Кроме того, Яшин постоянно брал отпуска, например, уехав на 9 мая в Германию. И отпуск при попытке избраться в Госдуму. Последние три-четыре месяца приема не было ввиду пандемии.

Что было сделано? На наш взгляд — ничего. Люди со своими бытовыми проблемами, которыми и должен заниматься муниципальный депутат, не могут попасть на прием. Хотя что-то Илья Валерьевич успел — купить квартиру в элитном комплексе, где стоимость жилья начинается от 40 миллионов. Новую машину. Жениться и попутешествовать. Ну еще поучаствовать во всех возможных митингах.

Красносельский район — практически единственный, где руководит оппозиционер. Рассмотрим по отдельно взятым депутатам. Юлия Галямина — депутат Тимирязевского совета. К счастью, в Тимирязевском оппозиционеров не так много в совете, как в Красносельском, поэтому для жителей действие или бездействие Галяминой не так заметно. Отсидела под административным арестом порядка 30 суток. Брала отпуск на время попытки избраться в Мосгордуму, в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Получила условный срок (прокуратура просила реальный) за организацию беспорядков в Москве в 2019 году. После того, как ее не зарегистрировали кандидатом в городскую думу, несколько недель провела в апелляциях, а потом на митингах. Тут уж, видимо, не до муниципальных избирателей.

Оппозиционеры просто не понимали, что их задача — это решать бытовые вопросы населения. Ставить или снимать шлагбаумы, добиваться строительства детских площадок или для выгула собак, разбираться с управляющими компаниями, помогать одиноким старикам с покупкой лекарств и продуктов. А что можно было ожидать от таких людей, как Яшин, который родную бабушку сдал в дом престарелых, где она умерла в одиночестве.