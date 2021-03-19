СМИ раскрыли тайный смысл броши-ястреба Набиуллиной

Москва, 19 марта. Аксессуары, которые надевает глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, объясняются рынком как сигналы о грядущей кредитно-денежной политике регулятора.

В пятницу глава регулятора вышла на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров ЦБ в красном пиджаке и с брошью в виде ястреба, который опускается на добычу. Для рынка символ ястреба является одним из классических. Эта птица обозначает ужесточение денежно-кредитной политики, в том числе повышение ключевой ставки. Противоположный сигнал подает голубь.

На заседании регулятора 19 марта впервые с декабря 2018 года ключевая ставка была увеличена на 0,25%, до 4,5%. Большая часть экспертов ожидали, что показатель останется на прежнем уровне, и некоторые были уверены, что данное решение будет принято.