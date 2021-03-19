«На минуточку» с Александром Малькевичем. Ковид-паспорта на руку России?

17 марта Еврокомиссия на полном серьезе представила проект «цифрового зеленого сертификата».

Внедрить его планируют к середине июня. Предполагается, что ковид-паспорта в Европе будут трех типов: o вакцинации, o перенесенном заболевании и об отрицательном тесте на COVID-19. Хотя бы один из документов позволит его обладателю свободно передвигаться по Евросоюзу.

Сертификат должен быть бесплатным, представлен он будет как в печатном, так и в цифровом формате, также на него хотят нанести QR-код. Однако в списке разрешенных вакцин еще не появился отечественный «Спутник V».

По мнению учредителя Фонда защиты национальных ценностей, самое главное сейчас для России — зарегистрировать нашу вакцину на международном уровне. Тогда благодаря отечественной разработке у россиян появится возможность беспрепятственно путешествовать по Европе.

К слову, введение совместных сертификатов с другими странами уже обсуждают в Брюсселе.