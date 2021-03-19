VIP-оазис: почему Саудовская Аравия развивает туризм для богатых

Состоятельные граждане Саудовской Аравии нашли альтернативу отменившемуся заграничному отдыху. Излюбленные саудовцами курорты Европы и Северной Америки заменил роскошный оазис в окрестностях Эр-Рияда.

Ежегодно наиболее обеспеченная часть населения королевства тратит миллиарды долларов на заграничные поездки. Но с приходом пандемии коронавируса богатым саудовским подданным оказалось намного сложнее организовать свой отдых: закрывшиеся зарубежные курорты оказались недоступным удовольствием даже для самых состоятельных.

Непростые времена сказались и на туристической сфере Саудовской Аравии, которая столкнулась с резким оттоком приезжих. В этих условиях власти нашли достаточно изящное решение, открыв шикарный курорт прямо в окрестностях столицы.

Международная редакция ФАН разбиралась, в каком направлении Эр-Рияд развивает туризм и почему это негативно влияет на социальную обстановку в стране.

Saudis locked in by pandemic turn to luxury Riyadh oasishttps://t.co/zKAAoOIVcx pic.twitter.com/DdrSieQSHg — The National (@TheNationalNews) March 19, 2021

Красивая жизнь

Оазис, о котором идет речь, был искусственно построен среди пустыни. Пятизвездочное «зимнее убежище» оборудовано всеми привычными для путешественников благами: бассейнами в окружении высоких пальм, фешенебельными ресторанами и, наконец, уютными стеклянными бунгало. Дополняет и без того впечатляющую картину огромный автопарк гостей оазиса с обширным модельным рядом — от Bentley до Maserati.

Саудовский курорт, рассчитанный исключительно на самые обеспеченные слои населения, открылся в январе — пока его владельцы планируют трехмесячный сезон. Между тем велика вероятность его продления: это первое развлечение подобного рода, открытое в королевстве с начала пандемии.

Разумеется, организация досуга для состоятельных граждан — не главная цель руководства страны. На первом месте, что вполне логично, стоит выгода: Эр-Рияд пытается хотя бы частично компенсировать экономические потери, спровоцированные эпидемией.

Денежный вопрос

Согласно официальным данным саудовского Центробанка, в 2019 году на отдых за рубежом подданные королевства потратили в сумме около 18,7 миллиарда долларов. При этом свыше 50% расходов на досуг обычно фиксируются за пределами Саудовской Аравии. Теперь, в условиях пандемии, на часть этих средств претендует правительство.

Вполне предсказуемым на этом фоне выглядит решение властей продлить запрет для граждан на зарубежные поездки до 17 мая. Эффект подобных мер заметен уже сейчас: в королевстве зафиксирован значительный всплеск внутреннего туризма.

Coronavirus: Saudi Arabia extends travel ban for citizens to May 17 https://t.co/v1HtX9us5a pic.twitter.com/MYDswR1NBn — Andy Vermaut (@AndyVermaut) January 29, 2021

Пока неясно, как долго будут действовать введенные властями ограничения. Как бы то ни было, сами саудовцы выбирают отдых на родине, скорее, за неимением альтернативы, чем из-за реального желания поддержать отечественный туризм. Как подсчитали аналитики саудовской туристической компании Almosafer, более 80% населения планируют выехать на отдых за границу, как только представится возможность.

Впрочем, это не мешает властям Саудовской Аравии работать на долгосрочную перспективу: в стране уже запущена реализация целого ряда проектов, призванных разнообразить туристическую сферу. Так, в планах у саудитов строительство развлекательного города в стиле империи Уолта Диснея и роскошный курорт на побережье Красного моря. На оба этих объекта выделены миллиарды долларов. Кроме того, по всей стране строятся сотни кинотеатров, запрет на которые был снят только в 2018 году.

Социальная пропасть

В ситуации, когда, казалось бы, от развития отечественного туризма выиграли практически все, есть и пострадавшая сторона. Речь идет о гражданах, которые не могут похвастаться сверхвысокими доходами.

В погоне за прибылью государство охотится на «крупную рыбу», рассчитывая в кратчайшие сроки «отбить» существенную часть расходов на строительство. Как раз по этой причине позволить себе роскошный отдых в том же пустынном оазисе могут далеко не все. Стоимость суток аренды бунгало на курорте близ Эр-Рияда составляет порядка 3,5 тысячи долларов — и это при средней заработной плате по стране в 5 210 долларов.

Сделать подобные объекты доступными и не планировалось. Яснее всего эту позицию обозначил в интервью для AFP исполнительный директор Seven Experience Адель Альраджаб. Его компания стала одним из участников проекта по созданию Эр-Риядского оазиса.

«Вы же не ожидаете, что толпы людей отправятся в пяти- или шестизвездочные отели», — заявлял предприниматель.

Тот факт, что даже отечественный отдых могут позволить себе лишь высшие слои общества, не может не вызывать возмущения у общественности — особенно на фоне общего экономического спада, который отмечается в королевстве в последние годы, в основном из-за «нефтяной иглы».

Падение доходов от нефти, которое в 2020 году составило 27 миллиардов долларов, привело к тому, что бюджет страны потерял сразу 12%. Как водится, в первую очередь это сказалось на простых гражданах — в основном на госслужащих, которым страна не смогла выплатить заработную плату. Усугубляет ситуацию растущая безработица и непопулярные решения властей — такие как, например, утроение налога на добавленную стоимость, которое было принято в прошлом году и серьезно подорвало деятельность домашних хозяйств.

Политика руководства страны, нацеленная исключительно на получение прибыли и предоставление услуг «для богатых», может иметь весьма неприятные последствия. В саудовской истории уже бывали случаи, когда «безобидные» высказывания местных чиновников «аукались» масштабным возмущением общественности.

Так, к примеру, волну народного гнева в свое время вызвал Турки аль-Шейх, руководитель Главного управления по вопросам развлечений в Саудовской Аравии. Чиновник предложил саудовцам, испытывающим финансовые трудности, взять кредиты для оплаты участия в развлекательных мероприятиях.

Очевидно, что события последних лет показали необходимость пересмотра подобного курса. Вероятно, Эр-Рияду следовало бы задуматься о пересмотре политики ценообразования — хотя бы для «своих».