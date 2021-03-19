Создатели шоу «Маска» прокомментировали слухи о планах Киркорова покинуть жюри

Москва, 19 марта. Создатели популярного шоу «Маска» прокомментировали неподтвержденные сообщения о планах короля эстрады Филиппа Киркорова покинуть жюри проекта.

Новости о том, что Киркоров якобы хочет покинуть «Маску», появились после того, как из проекта выбыла певица Азиза, выступавшая в костюме пингвина. Именно король эстрады настаивал, чтобы личность Пингвина рассекретили, поскольку был уверен, что это Анита Цой. Азиза очень хотела задержаться на шоу подольше и сильно расстроилась. Это стало стрессом для Киркорова, и ему даже пришлось извиняться перед артисткой.

Вместе с именитым певцом судейские кресла шоу занимают исполнительница Валерия, телеведущая и блогер Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригес и юморист Александр Ревва. Между членами жюри в последнее время возникают горячие споры.

Одна из словесных баталий разгорелась, когда судьи пытались угадать личность Банана. Киркоров безапелляционно настаивал, что в костюме выступает Александр Буйнов. Родригес же был уверен, что Банан — это Юрий Стоянов, и в итоге оказался прав. После этого Киркоров назвал коллег по жюри злыми и заявил, что уйдет от них, причем не до конца было понятно, шутит ли именитый певец. Однако это событие спровоцировало новые публикации о планах короля эстрады покинуть шоу.

«Это фейк! Ничего подобного не обсуждалось!» — прокомментировали «Телепрограмме» новости об уходе артиста создатели «Маски».

Недавно Александр Ревва рассказал анекдот о Киркорове в эфире шоу «Маска». Шутка о певце принесла юмористу бурные аплодисменты.