Музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпийских играх в Токио

Москва, 19 марта. Одна из мелодий легендарного композитора Петра Чайковского может заменить гимн Российской Федерации на Олимпиаде в столице Японии.

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что мелодия из первого концерта Петра Чайковского может заменить гимн России на предстоящей Олимпиаде в Токио. Он подчеркнул, что вопрос использования музыки композитора рассматривается и активно обсуждается с зарубежными коллегами.

«Это интересное предложение демонстрирует интерес к культуре. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, опыт ее использования уже есть», — отметил Матыцин.

Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа. Примечательно, что мелодия Чайковского уже использовалась во время турниров с участием спортсменов из РФ. Так, при награждении на чемпионате мира по конькобежному спорту звучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 прославленного композитора.

Использование гимна и флага России на крупных международных турнирах запрещено до декабря 2022 года из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА.