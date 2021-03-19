Леонтьев поставил точку в вопросе о романе с Пугачевой

Москва, 19 марта. Популярный артист Валерий Леонтьев рассказал о романтической связи с певицей Аллой Пугачевой. Он признался, что чувства до сих пор связывают их.

Давние поклонники певца уже много лет подозревают, что у Леонтьева была тесная связь с Примадонной. Этот вопрос до сих пор волнует фанатов звезды, поэтому журналисты не постеснялись спросить у артиста напрямую о его отношениях со знаменитостью.

«Почему связывали? Они нас и связывают. Для меня этот вопрос провокационный: ведь не только признание близости, но и ее отрицание может прозвучать обидным для женщины, так что переадресую этот вопрос Алле», — сказал 72-летний певец в беседе с «Московским комсомольцем».

Своим ответом артист поставил точку в вопросе о романе со звездой российской и советской сцены. Сам он неоднократно говорил, что считает своим близким человеком супругу Людмилу Исакович. С ней исполнитель в браке более 20 лет, супруги живут вместе с 1972 года. По словам народного артиста, критика со стороны жены помогает ему «не надевать корону».