Судан планирует реформировать систему оборонной промышленности

Хартум, 19 марта. Министр финансов и экономического планирования Судана Джибриль Ибрагим в ходе пресс-конференции по итогам визита премьера Абдаллы Хамдока и других глав ведомств на оружейный завод «Ярмук» разъяснил, как сделать систему оборонной промышленности прозрачной.

Министр информации, культуры и туризма Хамза Балул заявил, что «оборонка» планирует разделиться на направления. В частности, отделить гражданскую отрасль, что приведет к созданию двух ведомств.

Совет по экономическому развитию под руководством главы Минпромторга займется надзором, а совет по финансовым инвестициям под управлением Джибриля Ибрагима проследит за постепенным преобразованием гражданской отрасли в публичные акционерные компании.

Министр финансов и экономического планирования высоко оценил компетенцию оборонки и указал на возможность использовать опыт в стратегических проектах, связанных с развитием нефтяного сектора, железнодорожной системы и сельского хозяйства. По словам Ибрагима, гражданские отрасли оборонной промышленности заплатят налоги и займутся бизнесом, как и любые другие организации.

Военная реформа

Вышеупомянутые изменения могут стать ответом на призыв граждан к реструктуризации военной и оборонной систем. Журналист и писатель Эль-Хадж Варраг предупреждал, что количество солдат и сил безопасности превышает экономические возможности государства. По его мнению, Конституционный документ, одобренный национальным Суверенным советом, не решил проблему.

Суданская ассоциация специалистов (SPA) также призывала к неотложной военной реформе и формированию Законодательного совета. Организация считает, что необходимо определить полномочия институтов безопасности и военных учреждений, а после подготовить сотрудников СБ и ВС.

Экономический комитет политической коалиции Силы свободы и перемен (FFC) предупреждал, что национальный бюджет 2021 года приведет страну к краху, поэтому оборонную часть нужно сократить как минимум на 40%. Сейчас доходы от добычи золота и налоги как компаний, которые принадлежат военным, так и аппарата безопасности, не включают в бюджет.

Профессор экономики хартумского университета Аль-Нилайн Хасан Башир добавил, что многие суданцы продолжат жить в тяжелых условиях. Однако из бюджета выделят 201,5 миллиарда национальных фунтов, что соответствует трети всех доходов, не на образование или здравоохранение, а на армию. В частности, планируют увеличить расходы министерств обороны и внутренних дел, а также военизированных сил быстрого реагирования.