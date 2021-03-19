Лукашенко гарантировал белорусам появление других президентов

Минск, 19 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жителям республики приход других президентов в жизнь страны.

После смены государственного лидера граждане многое поймут, убежден он. Президент посетил Гродненскую область и встретился с сотрудниками предприятия «Молочный мир». Слова Лукашенко цитирует его пресс-служба

Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения», — заявил глава государства.

Ранее Лукашенко рассказал о попытках подорвать Белоруссию изнутри. Они предпринимались в августе после президентских выборов, пояснил Лукашенко.