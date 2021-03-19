Доктор Мясников спрогнозировал сроки ослабления ограничений по COVID-19

Москва, 19 марта. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда ориентировочно и какие ограничения, связанные с пандемией, могут быть отменены в России.

Он прокомментировал недавнее заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что к лету может быть снята часть мер. По мнению телеведущего, в России их и так мало.

В США и европейских странах жесткий карантин, считает Мясников. Поэтому, скорее всего, в летний период дальнейшие послабления коснутся режима работы кафе, ресторанов и кинотеатров. Постепенно жизнь россиян вернется к привычной. Но для этого необходимо вакцинировать группы риска.

Мясников ранее предупредил россиян о традиционных опасностях надвигающейся весны. В это время обычно наблюдается всплеск заболеваемости ОРЗ.