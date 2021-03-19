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Жириновский назвал провокацией слова Байдена про Россию

Жириновский назвал провокацией слова Байдена про Россию

Москва, 19 марта. Президент США Джо Байден является управляемым пожилым человеком, который нужен американским элитам, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Таким образом он прокомментировал заявление американского лидера в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина, пишет «Политическое обозрение».

«Ему дали задание: сегодня что-нибудь скажи про Китай, завтра «долбани» по Сирии, а вчера давай оскорбляй руководство России. Он это делает», — подчеркнул Жириновский.

По словам лидера ЛДПР, высказывания Байдена отражают политику тех, кто привел его к власти в Соединенных Штатах. Жириновский считает, что она направлена на приближение состояния международных отношений к войне, без которой не разрешить тупиковой экономической и политической ситуации, сложившейся сегодня в мире.

«Им нужно, чтобы это произошло. И нас спровоцировать. Они не хотят сами быть инициаторами», — заключил он.

Однако Жириновский считает, что глобального конфликта не будет. По его словам, это не нужно ни им, ни нам.

Ранее жители Швеции заявили, что американский президент в основном ругается со всем миром. Они также назвали Байдена дипломатической катастрофой.

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