Минобороны продемонстрировало новый водозабор для жителей Севастополя. ФАН-ТВ

В Севастополе появился новый водозабор, его представило Министерство обороны России. Хранилище должно восполнить дефицит воды в регионе.

Чтобы обеспечить жителей Севастополя необходимыми водными ресурсами, на реке Бельбек возвели новый водозабор. Строительством занималось Министерство обороны России. Работы удалось выполнить в кротчайшие сроки — всего за 115 дней. Предполагается, что водохранилище сможет покрыть дефицит воды в Севастополе. В тестовом режиме оно начало функционировать с 1 марта.

Благодаря водозабору ежедневно в Севастополь будет доставляться около 65 тысяч кубометров воды. В ведомстве также рассказали, что комплекс состоит из накопительного бассейна емкостью 150 тысяч кубических метров, аккумулирующего бассейна, плотины и рукава для доставки воды в Днепровский водовод. Также были возведены три насосных станции и комплекс водопроводных очистных сооружений.

Семь лет назад, когда крымчане на референдуме приняли решение о присоединении к России, украинские власти перекрыли водоснабжение практически во всем полуострове, отрезав сообщение с Северо-Крымским каналом, именно он обеспечивал до 90% водоснабжения. Жители Крыма были вынуждены брать воду из местных источников и наполняемых водохранилищ, но со временем и они обмелели.