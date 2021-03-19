Разработанную в РФ сверхлегкую оптическую систему для наноспутников испытают в космосе

Самара, 19 марта. Сверхлегкая оптика для наноспутников, которая была разработана учеными Самарского университета, пройдет испытания в космосе.

Российская космическая оптика пройдет испытания в космосе на борту наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE, которые запустят 20 марта 2021 года на космодроме Байконур.

«Цикл наземных испытаний пройден нормально, но они касались, в первую очередь, устойчивости к перегрузкам и температурам. Посмотрим теперь, как будет работать оптика на орбите, это будет зависеть в первую очередь, от систем стабилизации спутников», — прокомментировал один из специалистов Самарского университета.

Плоская дифракционная линза составила основу сверхлегкой космической оптики. Она может заменить систему линз и зеркал современных телеобъективов. Раньше оптику на основе дифракционных линз в космосе не применяли.

На поверхность кварцевого стекла линзы наносят фоточувствительное вещество, а на резисте создается 256-уровневый микрорельеф. С его помощью происходит «приближение» объекта. Испытания, которые будут проводить в космосе, продемонстрируют все возможности подобных оптических систем, а также выявят недостатки, которые нужно будет устранить.

Конструкторы считают, что за счет малого веса и размера оптика обойдется намного дешевле, чем ее зарубежные аналоги. На основе низкобюджетных миниатюрных наноспутников можно будет создавать масштабные орбитальные группировки из сотен подобных космических аппаратов. Такая технология позволит вести мониторинг Земли в режиме реального времени, что очень важно для оперативного отслеживания распространения природных катаклизмов.

Ранее сообщалось, что 25 марта 2021 года стартует запуск ракеты «Союз» с космодрома Байконур. Вывоз ракеты начался накануне в 05:30 по московскому времени.