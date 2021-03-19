Президент России поставил задачу газифицировать Забайкалье

Чита, 19 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение компании «Газпром» провести газификацию Забайкальского края.

Об этом пишет Zabnews. Соответствующее обсуждение велось между представителями энергетической компании и губернатором Забайкалья Александром Осиповым.

«Газификация позволит решить ряд экологических проблем в крае», — утверждает глава Забайкалья.

При этом определенные сложности вызывают удаленность территории и протяженность расстояний. Осипов выразил надежду, что кабмин поспособствует решению проблем региона. Итоги встречи делегации «Газпрома» и губернатора Забайкальского края на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что проекты Забайкалья смогут получить финансирование на сумму более 18 миллионов рублей. Речь идет о победителях первого конкурса Фонда президентских грантов.