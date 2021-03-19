Хуситы заявили о нанесении ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco

Сана, 19 марта. Йеменские хуситы заявили, что нанесли не менее шести ударов с помощью БПЛА по объектам государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в саудовской столице Эр-Рияд.

Об атаке на объекты саудовской государственной нефтегазовой компании в эфире подконтрольного хуситам телеканала «Аль-Масира» рассказал представитель вооруженных сил мятежников генерал Яхья Сариа​​​.

«Удары с помощью шести беспилотников были нанесены по объектам компании Saudi Aramco, цели были поражены с предельной точностью», — сказал он.

Представитель хуситов также призвал иностранные корпорации и гражданских лиц не приближаться к военных целям и объектам жизнеобеспечения, которые могут стать мишенями для новых ударов.