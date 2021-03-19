На Украине рассказали, почему Киев рискует остаться лишь с одним истребителем МиГ-29

Львов, 19 марта. Военный самолет МиГ-29МУ2 имеет большое значение для украинской авиации. Однако в свете последних событий он рискует остаться в единственном экземпляре на вооружении.

Руководство Львовского авиаремонтного завода (ЛГАРЗ) сделало заявление, что минобороны Украины не обеспечило возможность для реализации заказов на текущий год. На данный момент завод заканчивает работу над проектами, полученными в 2020 году и ранее. Одним из реализуемых заказов является усовершенствование истребителя МиГ-29, а именно МиГ-29МУ2.

Отмечается, что военный самолет станет «по-настоящему многоцелевым», он сможет использоваться для поражения и воздушных, и наземных целей. Работа над МиГ-29 началась еще в 2018 году.

Согласно украинскому изданию Defense Express, модернизация уже почти завершена, однако есть одна проблема. Существует большой риск того, что военный самолет останется в единственном экземпляре в составе Военно-воздушных сил Украины. Причиной является то, что завод приближается к стадии банкротства ввиду отсутствия новых контрактов.

Это не первая проблема с украинскими истребителями. Недавно офицер ВСУ на легковом автомобиле протаранил МиГ-29. Теперь военный самолет выведен из строя на неопределенный срок.