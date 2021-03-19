Джо Байден унизил американскую нацию отказом от разговора с Путиным

Вашингтон, 19 марта. Американский телеведущий Шон Хэннити уверен, что отказ президента США Джо Байдена от открытого диалога с лидером России Владимиром Путиным позорит всю американскую нацию.

Хэннити в эфире телеканала Fox News не сдержал эмоций и высказался об умственном состоянии Байдена, заявив, что другие страны просто вытирают об Америку ноги.

«Путин открыто насмехается над президентом Байденом. И, честно говоря, я, как американец, чувствую себя униженным и опозоренным», — разразился критикой телеведущий.

Ведущий напомнил зрителями, что все международные контакты ведут госсекретарь США Энтони Блинкен и вице-президент США Камала Харрис. Может быть пора называть вещи своими именами и говорить «администрация Харрис», вопрошает у аудитории Хэннити.

«Почему Путин так спокойно позвал Байдена на разговор? Да о чем я вообще говорю? Посмотрите на него! Этот Байден гораздо слабее Байдена 2012, да даже 2016 года! Он выглядит слабым, потерянным, у него очевидные проблемы с головой! Не нужно быть нейрохирургом, чтобы понять это», — продолжает разносить президента телеведущий.

Америка окружена врагами, сокрушается Хэннити. Вокруг очень много враждебных режимов, и никто из них не собирается нянчиться с Байденом, уверен он. Путин показал врагам Америки, как можно продолжить ставить на место хозяина Белого дома.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило высказывания французов, узнавших об агрессивных высказываниях Байдена в адрес России из издания Le Parisen. Европейцы советуют американскую лидеру обратиться к психиатру.