Рюмочная «Дружба», связанная с Максимом Резником, имеет нарушения санэпиднорм

Роспотребнадзор провел проверку рюмочной «Дружба» в Петербурге, аффилированной с депутатом Законодательного собрания города Максимом Резником, после пандемии, передает корреспондент ФАН.

Ведомство выявило грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые могут повлечь серьезные последствия. По данным Роспотребнадзора, в помещении «Дружбы» грязно, нет условий для приготовления еды, продукты неизвестного происхождения и сроков годности. Кроме того, рюмочная может стать разносчиком опасных болезней — там много мух.

По данным проверяющих, рюмочная нарушает более 16 пунктов федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«Загрузка пищевых продуктов осуществляется через вход со стороны улицы Звенигородская, расположенный под окнами жилых комнат, при отсутствии специальных загрузочных помещений; в предприятии отсутствует туалет для персонала (туалет для посетителей и персонала совмещен); объемно-планировочные и конструкторские решения помещений не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (для посетителей и персонала в предприятии предусмотрен один вход); набор помещений и оснащенность оборудованием не соответствует ассортименту реализуемой продукции — осуществляется изготовление блюд из сырьевой продукции (корнеплоды, мясо) при отсутствии условий для их обработки», — говорится на портале проверок.

Кроме того, по мнению ведомства текущая уборка производственных помещений проводится несвоевременно (грязный пол, стены, производственное оборудование в жировом налете). Вся продукция, используемая в предприятии, — обезличена, без маркировки с указанием даты и времени. Роспотребнадзор снял с реализации и утилизировал пищевые отходы — 25 килограммов продуктов.

«На момент проверки в помещениях предприятия имеются насекомые (мухи); не организован производственный контроль (лабораторные исследования пищевой продукции, в том числе по микробиологическим показателям, не проводятся). Система канализации и вентиляции не соответствует требованиям законодательства», — отчитывается ведомство.

При этом рюмочная продолжает процветать: только по официальной декларации, «Дружба» выручила в предпандемийный год более 23 миллионов рублей и прибыль составила порядка трех миллионов. Для такого маленького помещения — огромные цифры. И это еще только официальный отчет для налоговой. Насколько он соответствует действительности — неизвестно.

Напомним, ранее Максим Резник ранее был обнаружен сотрудниками полиции в студии своего родственника, которую использовали как нарколабораторию. Избежать задержания Резнику удалось с помощью депутатской неприкосновенности.