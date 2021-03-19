Пугачева показала крепкие объятия с Леонтьевым в честь его дня рождения

Москва, 19 марта. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева обратилась к своему коллеге по сцене Валерию Леонтьеву в честь его дня рождения.

Именитому певцу 19 марта исполнилось 72 года. В честь этого события Примадонна опубликовала поздравительный пост на своей странице в Instagram.

«С днем рождения, верный друг, прекрасный человек и великолепный артист Валерий Леонтьев!!! Обнимаю тебя крепко-крепко», — написала певица.

Алла Пугачева проиллюстрировала свое поздравление и показала на фото крепкие объятия с исполнителем хита «Казанова». На снимке артистка предстала перед поклонниками в черном берете с козырьком и в круглых очках.

Лицо Леонтьева разглядеть на фото невозможно, поскольку он стоит спиной к камере. Певец тепло поблагодарил Примадонну за душевное поздравление.

«Дорогая и обожаемая Аллуся! Спасибо за то, что помнишь, и за добрые слова! И тебе только ярких и счастливых лет в жизни!» — написал артист.

В честь дня рождения Леонтьева композитор Игорь Крутой рассказал о нелегкой судьбе певца. Музыкант признался, что ему всегда хотелось плакать, когда он слушал рассказы о жизни исполнителя, передает «Мир 24».