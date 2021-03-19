Юлия Меньшова показала первый в жизни эксперимент с волосами

Москва, 19 марта. Популярная актриса Юлия Меньшова поделилась с поклонниками редким детским снимком, от которого пользователи пришли в восторг.

Знаменитость разместила на своей странице в социальной сети Instagram детскую фотографию. На кадре у будущей звезды прическа как у мальчика.

По словам Меньшовой, это первый в ее жизни эксперимент с волосами. Сама телеведущая призналась, что никогда не была поклонницей коротких женских стрижек.

Новую прическу звезде кино сделала подруга матери, которая пришла к ним в гости. Оказалось, что женщина не была парикмахером, поэтому родственников Меньшовой не порадовал результат эксперимента.

«Да, оказалось, что стрижка не была коньком тети Тани. К сожалению, это выяснилось только в финале процедуры», — написала 51-летняя актриса.

Стричься потом Меньшова разлюбила, но спустя время ей вновь стали нравиться короткие волосы. Сейчас артистка считает, что короткая стрижка позволяет ей выглядеть молодо и свежо.

В феврале Юлия Меньшова похвасталась перед фанатами обновленным имиджем. Знаменитость на протяжении нескольких лет носила одну и ту же прическу, но после ухода из программы «Сегодня вечером» обновила образ.