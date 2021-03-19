Солдаты ВСУ установили десятки противотанковых мин на участке разведения сил

Донецк, 19 марта. Военнослужащие ВСУ разместили около 80 противотанковых мин на юге от Донецка, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Разведка республики установила, что украинские солдаты разместили десять мин рядом с местом разведения сил на участке Петровское — Богдановка. Минированием местности занимались солдаты из 53-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.

Личный состав из 58-й бригады перекрыл дорогу общего пользования на выезде из поселка Пески (находится под контролем Киева). Поперек обеих дорожных полос было установлено до 50 противотанковых мин. Также сообщается, что еще порядка 20 тяжелых фугасов было заложено поперек дороги на выезде из поселка Красногоровка (западнее Донецка).

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ организовали склад мин и боеприпасов в жилом доме в Донбассе.