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Специальная цифровая маркировка не позволяет подделать российскую вакцину «Спутник V»

Специальная цифровая маркировка не позволяет подделать российскую вакцину «Спутник V»

Москва, 19 марта. Специалисты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) объяснили, почему невозможно подделать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Все дело в специальной цифровой маркировке. Ее уникальный код в формате Data Matrix наносится на клапан каждой упаковки.

«Это обеспечивает строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки», — сообщили в ЦРПТ.

Данная маркировка обеспечивает четкую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения. С помощью кода можно отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о партнерстве с Индией по производству «Спутника V». Сообщается, что партнерство позволит вакцинировать 100 миллионов человек.

Гигантское изображение первой российской вакцины от COVID-19 появилось на поле в Италии. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», его создателем является мастер ленд-арта Дарио Гамбарин. Он изобразил ампулу с названием вакцины, используя трактор.

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