Власти Буркина-Фасо запускают новую программу по борьбе с экстремизмом

Уагадугу, 19 марта. Правительство Буркина-Фасо запускает программу, которая должна предотвратить распространение радикальных и экстремистских идей в стране.

Министр национального примирения и социальной сплоченности Зефирин Диабре анонсировал проект, который должен остановить терроризм в северных регионах страны, во время пресс-конференции в четверг, 18 марта. Программа получила название Centre-Nord et du Sahel — это совместная работа Ассоциации молодежи за развитие Сахеля (AJDS) и Епархиального центра Буркина-Фасо. Инициативу поддержали представители посольства Нидерландов.

Зачастую жертвами вербовщиков террористов становятся молодые люди. Они примыкают к радикальным группировкам из-за безработицы и нехватки экономических ресурсов. Главной целью проекта является устранение этих и подобных факторов. Centre-Nord et du Sahel предстоит разработать целый ряд стратегий по противодействию экстремизму.

С 2015 года в Буркина-Фасо действуют террористические группировки. Жертвами боевиков стали около тысячи человек, еще миллион вынужденно покинули дома, спасаясь от радикалов.