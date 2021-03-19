Новый вирус-троян способен маскироваться под приложение Clubhouse

Москва, 19 марта. Обнаружен новый вирус-троян, который маскируется под приложение Clubhouse, устанавливаемое для Android.

Интересно, что в действительности Clubhouse существует только для платформы на iOS для iPhone. Новый троян выявили специалисты международного антивирусного разработчика ESET. Он прикрывается версией Android, которой не существует у социальной сети Clubhouse.

Чтобы ее установить, нужно получить персональное приглашение от пользователя, который там уже имеет регистрацию. В этом году соцсеть стала популярна и в России.