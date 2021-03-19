Банк России обновил официальные курсы доллара и евро

Москва, 19 марта. Официальный курс доллара на выходные и понедельник (20–22 марта) повышен на 48,08 копейки — до 74,139 рубля, согласно данным Банка России.

Евро по сравнению с показателем на пятницу подорожал на 31,57 копейки — до 88,433 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 40,65 копейки и составила 80,5713 рубля.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев выразил мнение, что дальнейшая динамика будет зависеть от общей ситуации на рынках, ситуации с распространением коронавирусной инфекции и нефтяных цен. Вероятно, доллар выйдет на уровень 75–76 рублей, а евро приблизится к отметке 90 рублей.